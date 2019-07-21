На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов. Об этом сообщает РИА "Новости". С утра и до вечера украинцы смогут отдать свои предпочтения на 30 тыс. избирательных участках.

Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине

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