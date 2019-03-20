Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июняRT на русском 03:17

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня. «Я принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня», — цитирует его Sputnik. По словам казахстанского лидера, данное решение является очень важным и нужным.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Экономика «Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости» Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.

Политика Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.

Политика Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.

Политика Петр Порошенко заявил, что кумовства в его политике больше не будет Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что больше не допустит (в случае переизбрания) назначения своих друзей, родных и коллег по бизнесу на государственные должности.

Политика В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Политика Лавров: Россия никому не угрожает в Арктике Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.

Происшествия В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.

Экономика Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.

Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

Армия и оружие Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.

Политика Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы.

Наука Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.

Футбол Головин: «Чалов точно собирается в Европу» Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.

Политика Путин прокомментировал признание США Голанских высот израильскими Президент России впервые прокомментировал факт признания Соединенными Штатами Голанских высот израильскими.

Наука Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.