Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»Soccer.ru 12:24

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбругом» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»

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