Футбол
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»Soccer.ru 12:24
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбругом» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
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«Фортуна» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 30 марта 2019 года
LiveSport.ru28 марта в 22:57
Экспресс на матчи немецкой Бундеслиги ~ Фортуна Д – Боруссия М / Боруссия Д – Вольфсбург
Sport-place28 марта в 07:09
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
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Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО
25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.
Обновлено в 08:15
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СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
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В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи
Самарская областная станция скорой медицинской помощи будет помогать пациентам, живущим в Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районах (за исключением села Любимовка), а также в нескольких селах в Пестравском районе: Марьевка, Красная Поляна, Падовка, Малоархангельское, Тростянь и Черненькое.
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Шоу-бизнес
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Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
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Накануне Дональд Трамп публично изъявил желание пообщаться с Владимиром Путиным по телефону и обсудить Венесуэлу.
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Во Львовской области Украины председатель одной из участковых комиссий по ошибке испортила 180 бюллетеней на выборах президента страны.
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Похолодание придет в Москву в начале апреля
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Что изменится на Украине после перехода на летнее время
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Снежная лавина в горах Дагестана заблокировала три поселка
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В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
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Обновлено в 10:07
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
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