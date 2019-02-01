Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на АлькасераСоветский спорт вчера в 14:39

Нападающий сборной Испании Пако Алькасер стал полноценным игроком дортмундской "Боруссии". Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, руководство "шмелей" выкупило игрока у "Барселоны" за 23 млн евро.

Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на Алькасера

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