Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт". Как передает официальный сайт клуба, немецкая команда воспользовалась опцией о выкупе 25-летнего игрока, которое было прописано в арендном соглашении.

Футбол Футбол Семин объяснил, почему выпустил Тугарева в стартовом составе Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Урала" заявил, что полузащитник железнодорожников Роман Тугарев должен обострить игру.

Футбол Футбол Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака» Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.

Футбол Футбол Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале» Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.

Футбол Футбол Лучано Спаллетти: «Маротта знает, как строить команду» Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал будущую работу с новым генеральным директором Джузеппе Мароттой, сообщает Football Italia.

Футбол Футбол Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке» Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.

Футбол Футбол Карпин назвал перенос матча «Енисея» в манеж клоунадой Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал «клоунадой» решение перенести матч 16-го тура чемпионата России «Енисей» — «Ахмат» в манеж Красноярска.

Футбол Футбол Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.

Футбол Футбол Маурицио Сарри: «Надеюсь, Азар продлит контракт с „Челси“» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не знает, как обстоят дела с контрактом нападающего "синих" Эдена Азара.

Футбол Футбол «Рассказ о львиной доли». «Динамо» пошутило над «Енисеем» перед матчем Весь сезон-2018/2019 "Енисей" дарит книги главным тренерам после матчей.

Футбол Футбол Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба Президент команды Осман Кадиев заявил в интервью изданию, что в клубе ведут переговоры с потенциальными спонсорами, а также рассчитывают на финансовую помощь от правительства Дагестана.

Футбол Футбол «Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса» Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Футбол Футбол Вальверде высказался о ситуации с Дембеле Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, чем отличается нападающий команды Усман Дембеле от многих других футболистов.

Футбол Футбол Менди пропустит до трёх месяцев после операции на колене Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Бенжамен Менди пропустит от 10 до 12 недель после операции на правом колене.