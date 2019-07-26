Футбол

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за МалкомаСпорт-Экспресс вчера в 14:35

Нападающий "Барселоны" Малком может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Немецкий клуб включился в борьбу за 22-летнего бразильца, который не смог стать основным игроком каталонского клуба.
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Игрок «Барселоны» Малком может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 42 млн евро

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Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Малкома

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