Нападающий "Барселоны" Малком может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Немецкий клуб включился в борьбу за 22-летнего бразильца, который не смог стать основным игроком каталонского клуба.

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Малкома

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