Дортмундская Боруссия начала переговоры о трансфере нападающего менхенгладбахской Боруссии Торгана Азара.

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Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО вступили в силу В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.

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Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.

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Финансы Финансы ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Политика Политика Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.

Энергетика Энергетика В России вновь выросли цены на бензин С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.

Политика Политика Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.

Политика Политика Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.

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Политика Политика США исключили размещение войск на Курилах США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии.

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Экономика Экономика Польша попала в зависимость от российского угля

Экономика Экономика Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.

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Общество Общество Подаренного Россией медведя усыпили в Эстонии Медведь родился в Австрии в 2001 году и попал под опеку Московского зоопарка, который подарил его Эстонии в 2009 году.

Происшествия Происшествия Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Власти объяснили отказ в матпомощи сестре погибшей в Магнитогорске Подробнее: "Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в матпомощи" Федичкин пояснил РИА Новости, что на деньги могут рассчитывать только родители, дети и супруги погибшего.

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