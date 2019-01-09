Футбол

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара
Советский спорт
07:09

Дортмундская Боруссия начала переговоры о трансфере нападающего менхенгладбахской Боруссии Торгана Азара.
Советский спорт07:09

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Дортмундская «Боруссия» начала переговоры о трансфере Торгана Азара

Чемпионат07:00

«Боруссия» намерена приобрести Азара

Вести.Ru08:58

Дортмундская «Боруссия» планирует подписать Азара

Спорт-Экспресс07:34

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара

Советский спорт07:09

Дортмундская «Боруссия» хочет купить Торгана Азара. Его оценивают в 42 млн евро

Sport24.ru10:19

Азар может стать одноклубником Витселя

Спорт день за днем09:56

Дортмундская «Боруссия» хочет купить Торгана Азара. Гладбах просит 42 млн евро

Sports.ru06:14
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Происшествия

На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех

Обновлено в 09:06
Энергетика

В России снова подорожал бензин

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий

В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Неизвестный убил полицейского в Подольске

Обновлено в 00:15
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Самый богатый человек в мире объявил о разводе

Джефф Безос, глава компании Amazon.com и богатейший бизнесмен в мире по версии Forbes (эксперты оценивают его состояние в $139,6 млрд), объявил о разводе со своей женой Маккензи.
Обновлено в 09:36
Политика

Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании

Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 147 миллионов рублей на приобретение квартир для граждан, потерявших жилье в результате взрыва бытового газа и обрушения в доме в Магнитогорске.
Обновлено в 08:23
Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика

У России нет скрытой повестки в Сирии, заявил Рябков

Россия продолжит поддерживать диалог со своими партнерами по Сирии, в том числе с США и Евросоюзом, у Москвы нет какой-либо скрытой повестки в этом вопросе, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:55
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия

За жену норвежского мультимиллионера потребовали выкуп в криптовалюте

В качестве выкупа злоумышленники требуют около €9 млн в криптовалюте.
Обновлено в 07:24
Политика

Путин обсудил с Сергеевым ситуацию в РАН

О дополнительных полномочиях Российской академии наук сегодня шла речь в Кремле на встрече Владимира Путина с главой РАН Александром Сергеевым.
Обновлено в 09:43
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $59,5 за баррель

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве подорожали на $0,81 (1,38%) - до $59,53 за баррель.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

В Норвегии заговорили о войне с Россией

Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, что напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Во Франции истребитель пропал с радаров

Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Футбол

Футболист «Ростова» перейдет в «Спартак»

В среду, 9 января полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в московский «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо из пистолета при попытке сделать селфи

Тринадцатилетняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

В Таиланде туристический автобус, перевозивший российских туристов, попал в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 09:25
Транспорт

Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы

Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Ярославле задержали жаловавшегося на пытки в колонии

Бывший заключенный Руслан Вахапов, один из жаловавшихся на пытки в исправительной колонии в Ярославле, задержан, сообщила в Facebook глава фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Минобороны заподозрили в замалчивании гибели россиянина в Сирии

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Магнитогорске проверят все сохранившиеся подъезды пострадавшего дома

В Магнитогорске будет проведёт технический аудит всех сохранившихся подъездов многоэтажки, пострадавшей в результате взрыва ранним утром 31 декабря.
Обновлено в 05:37
Общество

В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов считает необходимым разрешить гражданам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить уже с 1 января.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» попал в аварию

Российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов попал в аварию на багги во время седьмого этапа ралли "Африка Эко рейс 2019", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:56
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