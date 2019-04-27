Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»РИА Новости 11:38
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии. Субботняя игра в Дортмунде завершилась победой гостей со счетом 4:2. Дубль в составе "Шальке" сделал Даниэль Калиджури (18-я и 62-я минуты), забивший первый гол с пенальти.
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