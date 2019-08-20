Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо был награждён увеличением оклада после удачного выступления в прошлом сезоне. Как сообщает Bild, в межсезонье руководство «шмелей» подняло 19-летнему футболисту зарплату в два раза, чтобы он остался в команде.

Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два раза

Происшествия Хакеры атаковали сайт посольства России в Великобритании Сайт посольства России в Великобритании оказался недоступен в течение практически суток из-за хакерской атаки.

Политика Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

Армия и оружие Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

Финансы В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Шоу-бизнес Нетребко выбрала для прогулки брючный костюм Chanel На странице актрисы в Instagram появились фото оперной дивы на фоне знаменитого фонтана в белом брючном костюме от Chanel.

Политика Премьер Италии заявил о намерении подать в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что собирается подать прошение о своей отставке.

Политика В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Наука Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Происшествия В Испании зафиксирован первый летальный случай от листериоза О первой смерти в результате заражения листериозом на юге Испании - в Андалусии сообщил глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио.

Происшествия Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.

Происшествия В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Армия и оружие Первый образец российского космического корабля могут назвать «Орел» Изначально создание аппарата разрабатывалось под именем "Федерация" Первый летный образец российского космического корабля могут назвать "Орел" в честь первого русского фрегата, построенного Петром I. Об этом пишет РИА Новости.

Армия и оружие NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.

Происшествия Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.