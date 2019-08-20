Футбол
Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два разаЧемпионат 03:13
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо был награждён увеличением оклада после удачного выступления в прошлом сезоне. Как сообщает Bild, в межсезонье руководство «шмелей» подняло 19-летнему футболисту зарплату в два раза, чтобы он остался в команде.
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