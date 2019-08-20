Футбол

Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два разаЧемпионат 03:13

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо был награждён увеличением оклада после удачного выступления в прошлом сезоне. Как сообщает Bild, в межсезонье руководство «шмелей» подняло 19-летнему футболисту зарплату в два раза, чтобы он остался в команде.
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«Боруссия» подняла зарплату Санчо в 2 раза

Евро-футбол.ру04:37

Источник: «Боруссия» в два раза увеличила зарплату Санчо

Матч ТВ07:47

Источник: «Боруссия» в два раза увеличила зарплату Санчо

Sportbox.RU07:47

Дортмундская «Боруссия» удвоит зарплату Санчо

Спорт-Экспресс07:37

Дортмундская «Боруссия» в 2 раза увеличила зарплату Санчо

Sport24.ru06:56

19-летнему игроку «Боруссии» Санчо вдвое увеличили зарплату

Газета.Ru04:22

Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два раза

Чемпионат03:13
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
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