Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо был награждён увеличением оклада после удачного выступления в прошлом сезоне. Как сообщает Bild, в межсезонье руководство «шмелей» подняло 19-летнему футболисту зарплату в два раза, чтобы он остался в команде.

Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два раза

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