Футбол

Soccer.ruSoccer.ruДортмундская «Боруссия» уступила «Униону»

Дортмундская «Боруссия» уступила «Униону» в матче 3-го тура чемпионата Германии.
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