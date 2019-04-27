Футбол
Дортмундская «Боруссия» уступила «Шальке» в рурском дербиКрасная весна вчера в 19:37
Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Шальке» в рурском дерби 27 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Германии по футболу. «Боруссия» открыла счет в самом начале матча — на 14-й минуте отличился Марио Гётце. Но уже через четыре минуты судья матча назначил пенальти в ворота дортмундцев.
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Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
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Обновлено вчера в 23:35
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В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Ночью в Петербурге в ДТП погибли два человека
По предварительным данным известно, что в результате аварии пострадали три человека, два человека погибли.
Обновлено в 00:26
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В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
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Обновлено вчера в 22:14
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Обновлено вчера в 22:40
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Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
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Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
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Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
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Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя
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В Нигерии попросили у России помощи в борьбе с терроризмом
Власти Нигерии обратились к России за помощью в уничтожении запрещенной в РФ террористической группировки «Боко харам».
Обновлено вчера в 10:50