Футбол

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»РИА Новости вчера в 11:38

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии. Субботняя игра в Дортмунде завершилась победой гостей со счетом 4:2. Дубль в составе "Шальке" сделал Даниэль Калиджури (18-я и 62-я минуты), забивший первый гол с пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Санчо кинули зажигалку, «Шальке» выкинул Дортмунд из чемпионской гонки

Спорт-Экспрессвчера в 13:20

Дортмундская «Боруссия» вдевятером уступила «Шальке»

LiveSport.ruвчера в 11:27

«Боруссия» проиграла «Шальке» и не смогла опередить «Баварию»

Советский спортвчера в 11:42

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в матче бундеслиги

Матч ТВвчера в 11:34

«Боруссия» Дортмунд – Шальке – 2:4, у хозяев два удаления

Чемпионатвчера в 12:50

«Боруссия» Д — «Шальке» — 2:4. Видеообзор матча 31-го тура Бундеслиги

Sport24.ruвчера в 14:47

Боруссия-Шальке 04 27.04.2019 прогноз Ф1 (-1)

Sport-placeвчера в 02:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Происшествия

В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой

Обновлено вчера в 07:27
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Автоспорт

Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку

Обновлено вчера в 14:46
Музыка

Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 19:55
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено вчера в 02:23
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:16
Космос

Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Обновлено вчера в 07:42
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Неделю назад Ксения Собчак в эфире одного из федеральных каналов сделала неожиданное заявление о разводе Семена Слепакова.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

В Испании пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Испании.
Обновлено вчера в 18:05
Наука

Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки

Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено 26 апреля в 09:12
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в субботу, 27 апреля, в синагоге в Калифорнии.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

«Лидеры России» передают свой опыт молодому поколению

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован

Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
Обновлено вчера в 21:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное