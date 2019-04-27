Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»РИА Новости вчера в 11:38
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии. Субботняя игра в Дортмунде завершилась победой гостей со счетом 4:2. Дубль в составе "Шальке" сделал Даниэль Калиджури (18-я и 62-я минуты), забивший первый гол с пенальти.
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Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку
Обновлено вчера в 14:46
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 19:55
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено вчера в 02:23
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»
У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:16
Космос
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
Обновлено вчера в 07:42
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Неделю назад Ксения Собчак в эфире одного из федеральных каналов сделала неожиданное заявление о разводе Семена Слепакова.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Испании пройдут досрочные парламентские выборы
Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Испании.
Обновлено вчера в 18:05
Наука
Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено 26 апреля в 09:12
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в субботу, 27 апреля, в синагоге в Калифорнии.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
«Лидеры России» передают свой опыт молодому поколению
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован
Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
Обновлено вчера в 21:40