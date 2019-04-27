Футбол

Дортмундская «Боруссия» уступила «Шальке» в рурском дербиКрасная весна 19:37

Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Шальке» в рурском дерби 27 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Германии по футболу. «Боруссия» открыла счет в самом начале матча — на 14-й минуте отличился Марио Гётце. Но уже через четыре минуты судья матча назначил пенальти в ворота дортмундцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Боруссия» Д — «Шальке» — 2:4. Видеообзор матча 31-го тура Бундеслиги

Sport24.ru14:47

«Боруссия» проиграла «Шальке» и не смогла опередить «Баварию»

Советский спорт11:42

В Санчо кинули зажигалку, «Шальке» выкинул Дортмунд из чемпионской гонки

Спорт-Экспресс13:20

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в матче бундеслиги

Матч ТВ11:34

«Боруссия» Дортмунд – Шальке – 2:4, у хозяев два удаления

Чемпионат12:50

Дортмундская «Боруссия» вдевятером уступила «Шальке»

LiveSport.ru11:27

Боруссия-Шальке 04 27.04.2019 прогноз Ф1 (-1)

Sport-place02:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:47, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Общество

Александр Осипов работает на объектах ГМК «Удокан» в Каларском районе

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов работает в Каларском районе.
Обновлено в 07:05
Культура

Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
Финансы

СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар

По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд

Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы

С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено в 18:09
Политика

Священники УПЦ доставили на Украину Благодатный огонь из Иерусалима

Обновлено в 13:48
Религия

Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи

Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию

В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено в 06:15
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери

Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено в 19:52
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено в 22:14
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле

Строительный кран упал на проезжую часть в американском Сиэтле (штат Вашингтон). В результате случившегося четыре человека погибли.
Обновлено в 22:26
Политика

Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Происшествия

В Воронежской области тушат крупный пожар

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области вспыхнул пожар в здании распределительного центра розничной сети "Магнит".
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Обновлено в 21:01
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено в 22:40
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Культура

На корпоративе в Кемерове выступил популярный певец

Обновлено в 07:07
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 22:25
Космос

Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено в 21:34
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное