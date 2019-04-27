Футбол
Дортмундская «Боруссия» уступила «Шальке» в рурском дербиКрасная весна 19:37
Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Шальке» в рурском дерби 27 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Германии по футболу. «Боруссия» открыла счет в самом начале матча — на 14-й минуте отличился Марио Гётце. Но уже через четыре минуты судья матча назначил пенальти в ворота дортмундцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:47, Ашберн
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Общество
Александр Осипов работает на объектах ГМК «Удокан» в Каларском районе
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов работает в Каларском районе.
Обновлено в 07:05
Культура
Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
Финансы
СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар
По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд
Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы
С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено в 18:09
Религия
Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию
В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено в 06:15
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери
Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено в 19:52
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено в 22:14
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле
Строительный кран упал на проезжую часть в американском Сиэтле (штат Вашингтон). В результате случившегося четыре человека погибли.
Обновлено в 22:26
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
В ночь на воскресенье, 28 апреля, в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области вспыхнул пожар в здании распределительного центра розничной сети "Магнит".
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Культура
На корпоративе в Кемерове выступил популярный певец
Обновлено в 07:07
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 22:25
Космос
Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили
Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено в 21:34
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19