Футбол

Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Хоффенхаймом»Газета.Ru 11:23

Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Хоффенхаймом" в матче 21-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Джейдон Санчо, Марио Гетце и Рафаэл Геррейру.
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«Боруссия» Д – «Хоффенхайм», 9 февраля 2019-го, Бундеслига, обзор матча

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Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Хоффенхаймом»

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