Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в первом туре БундеслигиГазета.Ru вчера в 11:23
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Аугсбург" в матче первого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пако Алькасер, также отличились Джейдон Санчо, Марко Ройс и Юлиан Брандт.
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Гол на 1-й минуте и дубль Алькасера — в обзоре матча «Боруссия» Д — «Аугсбург»
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