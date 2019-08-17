Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в первом туре БундеслигиГазета.Ru вчера в 11:23
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Аугсбург" в матче первого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пако Алькасер, также отличились Джейдон Санчо, Марко Ройс и Юлиан Брандт.
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«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Фортуну» на старте чемпионата Германии
Спорт-Экспрессвчера в 11:29
«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» — 5:1. Видеообзор матча 1-го тура Бундеслиги
Sport24.ruвчера в 23:36
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