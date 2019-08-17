Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в первом туре БундеслигиГазета.Ru 11:23
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Аугсбург" в матче первого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пако Алькасер, также отличились Джейдон Санчо, Марко Ройс и Юлиан Брандт.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
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Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
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В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
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