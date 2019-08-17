Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в первом туре БундеслигиГазета.Ru 11:23
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Аугсбург" в матче первого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пако Алькасер, также отличились Джейдон Санчо, Марко Ройс и Юлиан Брандт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми погиб один человек
Обновлено в 12:24
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32
Футбол
«Неплохо для толстяка». Лукаку показал свой пресс
Обновлено в 16:14
Происшествия
При жесткой посадке самолета А321 в Подмосковье пострадали люди
Возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского совершил аварийную посадку пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии».
Обновлено 15 августа в 00:55
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы
Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо Под запретом для супруги принца Гарри оказались потертые джинсы.
Обновлено в 12:46
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Футбол
Сергей Семак: «Судейство не понравилось абсолютно»
Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) поделился мнением о работе главного арбитра Алексея Матюнина, отменившего два гола «Зенита».
Обновлено в 15:50
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено в 01:33
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Театры
Выходит в свет сентябрьский «Театрал»
Журнал продается в театрах столицы и газетных киосках.
Обновлено в 15:23
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Хоккей
«Барыс» проиграл швейцарскому «Цугу» в контрольном матче
Представитель КХЛ «Барыс» уступил в товарищеском матче швейцарскому клубу «Цуг».
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей
Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:56
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено вчера в 09:22
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти
Обновлено в 08:51
Происшествия
Во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв
В Кабуле в одном из свадебных залов произошел взрыв.
Обновлено в 16:13