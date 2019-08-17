Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург»Советский спорт 11:45

Завершились пять матчей первого тура бундеслиги. Дортмундская Боруссия обыграла дома Аугсбург 5:1. Дублем в составе победителей отметился Пабло Алькасер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Фортуну» на старте чемпионата Германии

Спорт-Экспресс11:29

«Боруссия» Дортмунд разнесла «Аугсбург» – 5:1. Пако сделал дубль

Sports.ru06:10

Дортмундская «Боруссия» забила пять мячей «Аугсбургу»

LiveSport.ru11:38

В первом туре Бундеслиги сезона-2019/20 «Боруссия Дортмунд» разгромила «Аугсбург»

ODDS.ru11:55

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в матче 1-го тура Бундеслиги

Чемпионат11:24

Дубль Алькасера помог «Боруссии» разгромить «Аугсбург», «Байер» обыграл «Падерборн» на старте бундеслиги

Матч ТВ11:25

«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings15 августа в 03:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Обновлено в 06:10
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Общество

Почти полмиллиона человек в Гонконге вышли на митинг против насилия

Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B

Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Футбол

«Реал» обыграл «Сельту» в численном меньшинстве

Успеху футболистов "Реала" не помешало и численное меньшинство после удаления Луки Модрича.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах

Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено вчера в 12:52
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Обновлено 15 августа в 12:54
Происшествия

Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления

Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол

Сергей Семак: «Голы „Зенита“ по каким-то причинам не засчитывали»

Была плохая реализация, а те эпизоды, которые мы реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Общество

Власти отрицают выброс опасных веществ на юге и юго-востоке Москвы

В результате превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, передаёт агентство «Москва».
Обновлено в 13:58
Футбол

Миодраг Божович: «Поражения давили на команду»

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает, что победа над "Уралом" является очень важной, поскольку команде удалось прервать серию неудач.
Обновлено в 10:46
Футбол

Рашид Рахимов: Арбитру было тяжело, но удаления Уциева не было

Рашид Рахимов после игры с «Зенитом» был доволен.
Обновлено в 14:38
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Политика

В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Здоровье

Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе

Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день.
Обновлено в 05:50
Политика

В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Общество

Более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае

Власти Китая эвакуировали более 85 тысяч человек, проживающих в северо-восточной провинции Цзилинь.
Обновлено в 06:02
Общество

Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок

В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено вчера в 19:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное