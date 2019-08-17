Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург»Советский спорт 11:45
Завершились пять матчей первого тура бундеслиги. Дортмундская Боруссия обыграла дома Аугсбург 5:1. Дублем в составе победителей отметился Пабло Алькасер.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B
Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Футбол
«Реал» обыграл «Сельту» в численном меньшинстве
Успеху футболистов "Реала" не помешало и численное меньшинство после удаления Луки Модрича.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 12:54
Происшествия
Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления
Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
Сергей Семак: «Голы „Зенита“ по каким-то причинам не засчитывали»
Была плохая реализация, а те эпизоды, которые мы реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Общество
Власти отрицают выброс опасных веществ на юге и юго-востоке Москвы
В результате превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, передаёт агентство «Москва».
Обновлено в 13:58
Футбол
Миодраг Божович: «Поражения давили на команду»
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает, что победа над "Уралом" является очень важной, поскольку команде удалось прервать серию неудач.
Обновлено в 10:46
Футбол
Рашид Рахимов: Арбитру было тяжело, но удаления Уциева не было
Рашид Рахимов после игры с «Зенитом» был доволен.
Обновлено в 14:38
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день.
Обновлено в 05:50
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Общество
Более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
Власти Китая эвакуировали более 85 тысяч человек, проживающих в северо-восточной провинции Цзилинь.
Обновлено в 06:02
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31