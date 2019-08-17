Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург»Советский спорт 11:45

Завершились пять матчей первого тура бундеслиги. Дортмундская Боруссия обыграла дома Аугсбург 5:1. Дублем в составе победителей отметился Пабло Алькасер.
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург»

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