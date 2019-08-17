Завершились пять матчей первого тура бундеслиги. Дортмундская Боруссия обыграла дома Аугсбург 5:1. Дублем в составе победителей отметился Пабло Алькасер.

Общество Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.

Общество Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797% Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Армия и оружие Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Политика Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний В Москве по итогам акции 27 июля в автозаки попали почти 1400 человек, 3 августа были задержаны больше тысячи, 10 августа – более 200.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Космос США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М» Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

Общество Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Политика Порошенко перечислил страхи России Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил, чего "боится" Россия. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.

Общество Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.

Шоу-бизнес Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске 45-летняя актриса часто подшучивает над своей семьей и детьми, подчеркивая, что во время отпуска у нее практически не остается времени, чтобы следить за собой.

Кино Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.

Происшествия Гражданская гвардия Испании задержала вероятных поджигателей лесов Гражданская гвардия Испании задержала девятерых подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров в стране.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Футбол «Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в матче Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Гранадой" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Общество В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

Экономика Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6% В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.

Теннис Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.