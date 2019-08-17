Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург»Советский спорт 11:45

Завершились пять матчей первого тура бундеслиги. Дортмундская Боруссия обыграла дома Аугсбург 5:1. Дублем в составе победителей отметился Пабло Алькасер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Фортуну» на старте чемпионата Германии

Спорт-Экспресс11:29

«Боруссия» Дортмунд разнесла «Аугсбург» – 5:1. Пако сделал дубль

Sports.ru06:10

Дортмундская «Боруссия» забила пять мячей «Аугсбургу»

LiveSport.ru11:38

В первом туре Бундеслиги сезона-2019/20 «Боруссия Дортмунд» разгромила «Аугсбург»

ODDS.ru11:55

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в матче 1-го тура Бундеслиги

Чемпионат11:24

Дубль Алькасера помог «Боруссии» разгромить «Аугсбург», «Байер» обыграл «Падерборн» на старте бундеслиги

Матч ТВ11:25

«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings15 августа в 03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Обновлено в 06:10
Общество

Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением

Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено в 12:19
Футбол

Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»

Обновлено в 18:10
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Происшествия

В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок

Обновлено в 20:35
Политика

Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний

В Москве по итогам акции 27 июля в автозаки попали почти 1400 человек, 3 августа были задержаны больше тысячи, 10 августа – более 200.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено в 19:40
Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

Обновлено в 13:42
Происшествия

Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

Обновлено в 19:21
Космос

США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»

Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Общество

Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Единоборства

Танковый биатлон завершился триумфом российской команды

Армейские международные игры АрМИ-2019 окончены.
Обновлено в 14:33
Происшествия

СК опубликовал видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Обновлено в 09:51
Политика

Порошенко перечислил страхи России

Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил, чего "боится" Россия. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Обновлено в 19:50
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок

В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске

45-летняя актриса часто подшучивает над своей семьей и детьми, подчеркивая, что во время отпуска у нее практически не остается времени, чтобы следить за собой.
Обновлено в 09:50
Кино

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Гражданская гвардия Испании задержала вероятных поджигателей лесов

Гражданская гвардия Испании задержала девятерых подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров в стране.
Обновлено в 10:55
Авто

Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить

Обновлено в 15:37
Авто

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в матче Примеры

"Вильярреал" сыграл вничью с "Гранадой" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 17:13
Общество

В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста

В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля

Обновлено в 20:13
Экономика

Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6%

В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.
Обновлено в 16:46
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 19:54
Здоровье

Крис Гилберт назвала лекарств, которые могут привести к смерти

Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено в 20:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное