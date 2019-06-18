Футбол

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с тренером ФавромТАСС 09:03

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) продлила контракт со швейцарским специалистом Люсьеном Фавром. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды. Новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
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Фавр продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Советский спорт07:34

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Фавром

Sport24.ru07:19

«Боруссия» Д продлила контракт с тренером Фавром до 2021 года

Sports.ru07:26

«Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Чемпионат08:03

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Матч ТВ07:35

«Боруссия» продлила контракт с Фавром

Спорт-Экспресс07:30

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Фавром

Газета.Ru08:38
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