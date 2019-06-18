Футбол
Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером ФавромSport24.ru 07:19
Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Люсьеном Фавром. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Армия и оружие
Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Политика
В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк
Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
Обновлено в 14:53
Общество
В Пушкинском музее пройдет выставка фонда Louis Vuitton
Обновлено 16 июня в 06:32
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Общество
Российские IT-специалисты больше не спешат уезжать за рубеж
Россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital меньше стремятся уехать на работу за рубеж, чем их иностранные коллеги: 58% против 67%.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Футбол
Кардиган Гвардиолы продан на аукционе за 6 тысяч фунтов
Известный серый кардиган главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, в котором специалист появлялся во многих значимых матчах, был продан с аукциона.
Обновлено в 17:32
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Футбол
Платини освободили из-под стражи
Что важно знать Платини был президентом УЕФА в 2007-2015 годах.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Обновлено в 12:51
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30
Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Обновлено в 15:07
Авто
Lexus представил обновленный GX
Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник в Японском море.
Обновлено в 18:50
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Общество
Аннулированные из-за «неправильной ручки» бланки ЕГЭ будут проверены
Позднее выяснилось, что таких случаев в городе три. По правилам бланки ЕГЭ нужно заполнять только черными гелевыми или капиллярными ручками.
Обновлено в 07:52