Футбол
Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю формуSport24.ru 07:43
Дортмундская «Боруссия» презентовала комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма сохранила традиционную для клуба расцветку из черных и желтых цветов.
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Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Теннис
Федерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
При счёте 6:5 в третьем сете в пользу Монфиса, француз заработал два матчбола, но не сумел их реализовать.
Обновлено в 12:16
Политика
Глава МИД Британии обвинил РФ в попытке подорвать демократию
Бесстыдная попытка ГРУ вмешаться в национальные выборы в Черногории и подорвать заявку Черногории на вступление в НАТО были очередным примером дестабилизирующего и агрессивного поведения России на протяжении последнего десятилетия, — цитирует дипломата РИА Новости.
Обновлено в 11:55
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Найдено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае туриста
В Республике Алтай обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Сейчас устанавливается личность.
Обновлено в 02:02
Хоккей
Хоккеист сборной Канады Таварес получил травму на тренировке и вернется в Торонто
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и сборной Канады Джон Таварес получил повреждение на тренировке национальной команды.
Обновлено в 12:06
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Происшествия
Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам
Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Бойцам ВСУ в Донбассе прислали иностранных инструкторов
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что вблизи деревни Катериновка находятся инструктора частных военных компаний из зарубежья, которые будут давать уроки солдатам, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Москву накрыло сильнейшим ливнем, шквалистый ветер роняет деревья
«Бессмертный полк» в Москве попал под ливень – в столице пришла настоящая непогода со шквалистым ветром.
Обновлено в 10:53
Общество
В акции «Бессмертный полк» в РФ приняли участие 10 млн человек
Всероссийская акция «Бессмертный полк» собрала 10 млн участников на территории России, сообщила журналистам 9 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:11
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
Обновлено в 05:37
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22