Футбол

Дортмундская «Боруссия» поздравила Клоппа с выходом в финал ЛЧМатч ТВ вчера в 20:54

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Пресс-служба дортмундской «Боруссии» поздравила бывшего главного тренера «шмелей», ныне возглавляющего «Ливерпуль», Юргена Клоппа с выходом в финал Лиги чемпионов. Клопп возглавлял дортмундцев с 2008 по 2015 год. В сезоне-2012 / 13 "Боруссия" в финале Лиги чемпионов проиграла "Баварии" (1:2).
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Дортмундская «Боруссия» поздравила Клоппа с выходом в финал ЛЧ

Газета.Ruвчера в 22:32

Дортмундская «Боруссия» поздравила Клоппа с выходом в финал ЛЧ

Матч ТВвчера в 20:54

«You’ll Never Walk Alone». Дортмундская «Боруссия» поздравила Клоппа с выходом в финал ЛЧ

Sport24.ruвчера в 20:32

Дортмундская «Боруссия» поздравила Клоппа с выходом в финал ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 20:54
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
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