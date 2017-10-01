Дортмундская «Боруссия» поздравила Клоппа с выходом в финал ЛЧМатч ТВ вчера в 20:54

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» поздравила бывшего главного тренера «шмелей», ныне возглавляющего «Ливерпуль», Юргена Клоппа с выходом в финал Лиги чемпионов. Клопп возглавлял дортмундцев с 2008 по 2015 год. В сезоне-2012 / 13 "Боруссия" в финале Лиги чемпионов проиграла "Баварии" (1:2).

Дортмундская «Боруссия» поздравила Клоппа с выходом в финал ЛЧ

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