Футбол
Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в НюрнбергеСпорт-Экспресс вчера в 16:28
"Нюрнберг" сыграл вничью в матче 22-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" - 0:0. Дортмундцы потеряли очки в третьем матче подряд. Отрыв "Боруссии" от "Баварии" сократился до трех очков.
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«Боруссия» не смогла обыграть худшую команду бундеслиги. Отрыв от «Баварии» всего 3 очка
Sports.ruвчера в 16:26
«Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 18 февраля 2019 года
LiveSport.ru16 февраля в 14:07
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