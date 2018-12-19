Футбол

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне
Спорт-Экспресс
16:46

Дортмундскя "Боруссия" проиграла дюссельдорфской "Фортуне" в матче 16-го тура чемпионата Германии. Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
Спорт-Экспресс16:46

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Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Спорт-Экспресс16:46

«Боруссия» Д потерпела первое поражение в бундеслиге, уступив аутсайдеру

Советский спорт16:24

«Фортуна» обыграла лидера чемпионата Германии дортмундскую «Боруссию»

Sportbox.RU16:19

«Фортуна» обыграла лидера чемпионата Германии дортмундскую «Боруссию»

Матч ТВ16:19

«Фортуна» — «Боруссия» Д — 2:1, первое поражение Дортмунда в чемпионате

Чемпионат16:55

«Фортуна» обыграла «Боруссию», нанеся дортмундцам первое поражение в сезоне

Sport24.ru16:26

Чемпионат Германии. «Боруссия» Д против «Фортуны», «Боруссия» М победила «Нюрнберг»

Sports.ru01:44
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Футбол

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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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