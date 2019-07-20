Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матчеРИА Новости 00:44
Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в товарищеском матче в США.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Политика
В США изменят тест на получение гражданства
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) собирается пересмотреть тест на натурализацию.
Обновлено в 04:59
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Происшествия
Из ТРЦ в Москве эвакуировали пять тысяч человек из-за пожарной тревоги
Порядка пяти тысяч человек эвакуированы в субботу днем из торгово-развлекательного центра "Океания" на западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:18
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Николаеве напали на кандидата в депутаты
Двое неизвестных напали на кандидата в народные депутаты на 128 округе в Николаеве Андрея Толпекина в ночь на 20 июля.
Обновлено в 09:00
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве
Обновлено в 08:10
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Футбол
Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»
«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Футбол
Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Хромченко обнаружила внешнее сходство Леди Гаги и матери Купера
Телеведущая Эвелина Хромченко обнаружила внешнее сходство певицы Леди Гаги и матери актера Брэдли Купера.
Обновлено в 08:09
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Обновлено в 07:58
Космос
Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Обновлено в 09:14