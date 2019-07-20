Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матчеРИА Новости 00:44

Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в товарищеском матче в США.
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«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в контрольном матче

Советский спорт01:04

«Ливерпуль» — «Боруссия» Д — 2:3. Видеообзор товарищеского матча в США

Sport24.ru00:40

«Ливерпуль» - «Боруссия Д»: видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 22:11

«Боруссия» Д в результативном матче переиграла «Ливерпуль»

Soccer.ruвчера в 22:11

«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 22:08

«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 22:08

«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

Чемпионатвчера в 23:25
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Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках»

В следующем году на территории олимпийского комплекса "Лужники" откроется крупнейший в Европе теннисный клуб - он вместит 14 крытых и семь открытых кортов, площадки для игры в сквош, бассейн с банным комплексом, тренажёрный зал и оздоровительный центр.
Обновлено в 06:30
Общество

В Приморье введен режим повышенной готовности к приходу тайфуна

Обновлено в 05:02
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Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

Обновлено в 04:15
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

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Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.
Обновлено в 04:47
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Экономика

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Политика

Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян

Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:42
Политика

Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео

Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Игры

Названа дата релиза первого крупного DLC для Anno 1800

Обновлено в 07:21
Происшествия

Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Мужчина напал с ножом на двух глухонемых на станции метро «Пушкинская»

В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на двоих глухонемых на станции "Пушкинская".
Обновлено в 06:36
Политика

Украинцев возмутило грубое поведение Зеленского в общении с Полтораком

Обновлено в 00:46
Футбол

«Рубин» арендовал у «Ростова» нападающего Видара Кьяртанссона

Казанский «Рубин» до конца сезона арендовал у «Ростова» 29-летнего нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона.
Обновлено в 03:29
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Аварийная посадка самолета в океане попала на видео

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие

Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео

На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Убийство Гитлера могло завершить Вторую мировую войну на год раньше

Ровно 75 лет назад, 20 июля 1944 года, в Растенбурге произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.
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Общество

Во Франции температура впервые достигла 46 градусов

Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
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