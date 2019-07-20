Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матчеРИА Новости 00:44
Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в товарищеском матче в США.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Обновлено в 00:31
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Александр Беглов поручил построить музыкальный фонтан в Петербурге
Градоначальник осматривал работы по реконструкции фонтана в Любашинском саду. Этот объект выиграл в опросе «Фонтан для горожан».
Обновлено в 05:09
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено вчера в 17:36
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Футбол
Пулишич не хочет, чтобы его сравнивали с Азаром
Новичок "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что не хочет, чтобы его сравнивали с бывшим полузащитником лондонцев Эденом Азаром, который ушел в мадридский "Реал".
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Авто
Volkswagen выпустит новый спортивный городской кроссовер
Журналисты сообщают, что линия предназначается для нового спортивного кроссовера, чьё производство будет начато в 2021 году.
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:28
Политика
Украинцы раскритиковали поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Пользователи социальных сетей из Украины остались недовольны поведением главы государства Владимира Зеленского во время встречи с главой Минобороны страны Степаном Полтораком.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Инна Чурикова госпитализирована в тяжелом состоянии
После случившегося 75-летняя актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом
Обновлено вчера в 16:19
Космос
«Роскосмос» и РАН поддержали разработку российских луноходов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.
Обновлено в 08:52
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду в пользу Зеленского
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37