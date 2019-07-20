Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матчеРИА Новости 00:44

Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в товарищеском матче в США.
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«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в контрольном матче

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