Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Кельн» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости 16:29
Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Кёльном" в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Встреча в Кёльне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Кино
Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Российские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Несчастный случай произошел 18 августа в отеле "Санхилл" в Бодруме. 12-летняя девочка пострадала в бассейне – ее руку затянуло в трубу.
Обновлено в 19:58
Космос
Россия создаст навигатор для космических кораблей на базе «Спектр-РГ»
Космический навигатор Астро-ГЛОНАСС будет создан на основе обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 22 августа сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено в 08:44
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Происшествия
СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье
В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.
Обновлено в 21:52
Политика
Трамп предложил Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару и предложил помощь в борьбе с пожарами в Амазонии.
Обновлено в 18:46
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:33
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии
Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Обновлено в 06:10
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Здоровье
Власти заявили о надежде удержать уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле
Власти Свердловской области планируют убедить хирургов из Нижнего Тагила не увольняться.
Обновлено в 22:42
Футбол
Даниил Круговой не сыграет за «Уфу» против «Зенита»
Защитник Даниил Круговой, который был куплен на этой неделе петербургским «Зенитом», но продолжил на правах аренды выступать до конца сезона за «Уфу», не сыграет в матче против петербургской команды.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды
Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
Обновлено в 09:03
Баскетбол
Появилась запись игры 12-летнего сына Кармело Энтони
В интернете опубликована видеозапись с игрой Кияна Энтони, 12-летнего сына суперзвезды Национальной баскетбольной лиги Кармело Энтони.
Обновлено в 17:32
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено в 08:33
Политика
В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G8
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 21:38
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Lenovo A6 Note
Вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг опубликовал в социальной сети Weibo официальные изображения смартфона Lenovo A6 Note.
Обновлено в 10:30
Музыка
Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
Обновлено в 14:33
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06