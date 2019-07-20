Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в товарищеском матче в США.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.

Политика В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.

Политика Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».

Общество Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

Хоккей Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшем российские власти в интервью.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Происшествия Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.

Технологии Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Путешествия Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.

Происшествия Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.

Гаджеты Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется в 2020 году Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.

Авто В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.

Общество Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.

Происшествия Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.

Экономика S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.