Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матчеРИА Новости 00:44

Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в товарищеском матче в США.
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«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в контрольном матче

Советский спорт01:04

«Ливерпуль» — «Боруссия» Д — 2:3. Видеообзор товарищеского матча в США

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«Ливерпуль» - «Боруссия Д»: видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 22:11

«Боруссия» Д в результативном матче переиграла «Ливерпуль»

Soccer.ruвчера в 22:11

«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 22:08

«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 22:08

«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

Чемпионатвчера в 23:25
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Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS

Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.
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Обновлено в 00:45
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Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

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"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
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В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
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Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве

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В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter

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Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
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Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.
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