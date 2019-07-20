Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матчеРИА Новости 00:44
Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в товарищеском матче в США.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Политика
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Кино
Инстаграм недели: хроники съемок «Нового Папы» Паоло Соррентино
Всем, кто ждет выхода второго сезона «Папы», следует следить за инстаграмом Паоло Соррентино.
Обновлено в 03:38
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшем российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено 18 июля в 08:37
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.
Обновлено в 03:59
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Общество
На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер
Обновлено в 02:47
Технологии
Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб
Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено вчера в 01:36
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Путешествия
Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту
Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных
В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 03:44
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется в 2020 году
Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.
Обновлено в 02:49
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Общество
Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику
Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира
Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.
Обновлено в 03:35
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
У певицы Светланы Лободы начала чернеть левая нога
Певица Светлана Лобода показала фотографии своих ног после танцевальной тренировки. Поклонники испугались за Лободу.
Обновлено вчера в 13:41