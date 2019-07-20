Футбол
«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в товарищеском матчеSportbox.RU вчера в 22:08
Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:2. Счет в матче на третьей минуте открыла «Боруссия» после точного удара Пако Алькасера. До перерыва Харри Уилсон сравнял счет. В начале второго тайма Томас Делейни и Якоб Брун-Ларсен забили по мячу в ворота англичан.
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