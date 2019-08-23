Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали волевую победу над «Кельном» в стартовом матче 2-го тура чемпионата Германии. Игра в Кельне завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Люсьена Фавра. В составе победителей голы забили Джейдон Санчо, Ашраф Хакими и Пако Алькасер.

Энергетика Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.

Происшествия Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Экономика Основатель Yota собрался купить 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна, одного из основателей телекомоператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке у Газпромбанка 49% в Эльгинском угольном проекте "Мечела", сообщают "Ведомости" со ссылкой на ходатайство.

Футбол Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Хоккей Павел Буре вступился за дисквалифицированного хоккеиста Кузнецова Экс-игрок нескольких клубов НХЛ Павел Буре прокомментировал ситуацию с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым, которого Международная федерация хоккея дисквалифицировала на четыре года.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Футбол 16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.

Космос НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА».

Космос Астрофотограф снял головокружительное движение Земли относительно Млечного пути (видео) На кадрах показано реальное движение Земли относительно Млечного Пути, сообщает Science Alert.

Общество Кадыров попросил построить скромную мечеть после его смерти Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.

Происшествия Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Политика Зеленский учредил День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

Технологии ПЭБ «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска в Певек Построенный на Балтийском заводе в Петербурге первый плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в чукотский Певек.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Политика Борис Джонсон предал интересы Великобритании В письме Бориса Джонсона призывают воспользоваться саммитом Большой семерки в Биаррице, чтобы продемонстрировать приверженность сделке с ЕС в рамках Brexit, так как Британия «нуждается во внешней политике, основанной на на долгосрочных интересах и сильной экономике».

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.