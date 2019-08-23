Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали волевую победу над «Кельном» в стартовом матче 2-го тура чемпионата Германии. Игра в Кельне завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Люсьена Фавра. В составе победителей голы забили Джейдон Санчо, Ашраф Хакими и Пако Алькасер.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Происшествия Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.

Технологии Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.

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Происшествия Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

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Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Энергетика «Нафтогаз» рекомендовал украинцам запасаться газом на зиму Компания «Нафтогаз» предложила гражданам Украины в преддверии зимы начать запасаться газом.

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