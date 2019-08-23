Футбол
Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном»Sport24.ru 16:31
Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали волевую победу над «Кельном» в стартовом матче 2-го тура чемпионата Германии. Игра в Кельне завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Люсьена Фавра. В составе победителей голы забили Джейдон Санчо, Ашраф Хакими и Пако Алькасер.
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