Футбол
Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Кельном»Советский спорт 16:24
В составе гостей голами отметились Джейдон Санчо (70-я минута), Ашраф Хакими (86) и Пако Алькасер (90+4). У хозяев поля точным ударом отличился Доминик Дрекслер (29). В следующем туре Боруссия в гостях сыграет против Униона, а Кельн на выезде встретится с Фрайбургом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Наука
Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания
Обновлено 21 августа в 10:20
Кино
Кит Харингтон может появиться в одном из фильмов студии Marvel
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Единоборства
Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье
В главном бое встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.
Обновлено в 15:29
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено в 13:05
Политика
Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток
Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум.
Обновлено в 13:57
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика
AP: Госдеп предложил открыть генконсульство США в Гренландии
Американский Госдеп предложил открыть генконсульство страны на территории Гренландии. Об этом сообщает The Associated Press.
Обновлено в 18:05
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 16:57
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Технологии
У владельцев собак ниже вероятность заболеть инсультом или инфарктом
Как отметил один из авторов исследования Андреа Маугери, у владельцев питомцев в среднем больше физической активности, лучше диета и хороший уровень сахара в крови.
Обновлено в 15:31
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Политика
Ученые требуют прекратить преследование участников протестов
Обновлено вчера в 14:33
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге
В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16