Футбол

Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Кельном»Советский спорт 16:24

В составе гостей голами отметились Джейдон Санчо (70-я минута), Ашраф Хакими (86) и Пако Алькасер (90+4). У хозяев поля точным ударом отличился Доминик Дрекслер (29). В следующем туре Боруссия в гостях сыграет против Униона, а Кельн на выезде встретится с Фрайбургом.
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