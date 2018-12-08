Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»
Soccer.ru
11:26

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Soccer.ru11:26

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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru11:42

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке», «Бавария» разгромила «Нюрнберг»

Спорт-Экспресс11:30

«Боруссия» Д победила «Шальке» в рурском дерби

Sport24.ru11:29

«Боруссия» Д одолела «Шальке» в Бундеслиге, «Бавария» разгромила «Нюрнберг»

Чемпионат11:26

Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала победу над «Шальке-04»

Советский спорт11:25

«Боруссия» победила «Шальке», «Бавария» разгромила «Нюрнберг» и поднялась на второе место в таблице

Матч ТВ11:26

«Боруссия» Д не проигрывает в 14 матчах бундеслиги после победы в рурском дерби

Sports.ru11:38
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Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

Обновлено в 11:44
Футбол

«Ростов» изобразил Карасёва на арене Самарского цирка

Пресс-служба «Ростова» после гостевого матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) опубликовала в «Твиттере» картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка.
Обновлено в 11:26
Футбол

Бекао покинул поле на носилках в матче с «Енисеем»

Футболист столкнулся с соперником в борьбе за мяч и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне»

Обновлено в 11:06
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:13
Футбол

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»

Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Обновлено в 11:05
Футбол

Главный тренер «Арсенала» рассказал о разногласиях с Дзюбой и Карпиным во время работы в «Спартаке»

Обновлено в 11:01
Футбол

«Анжи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 8 декабря в 20:00

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:59
Футбол

Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»

Обновлено в 11:04
Футбол

Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
Футбол

«Челси» — «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы

Обновлено в 11:33
Футбол

В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек

Среди голосующих за "Золотой мяч" - 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:29
Футбол

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол

Тренер «Енисея» Аленичев поддерживает введение VAR в РПЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил поддержку использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 11:27
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Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
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Даниэль Калиджури
Немецкий футболист
Немецкий футболист итальянского происхождения, полузащитник клуба «Шальке 04». Младший брат футболиста Марко Калиджури.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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