Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости вчера в 14:32

Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Майнцу" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля дубль оформил Джейдон Санчо (на 17-й и 24-й минутах), у гостей отличился Робин Квайсон (83).

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