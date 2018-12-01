Футбол

«Боруссия» Д и «Бавария» одержали непростые победы в Бундеслиге
Чемпионат
11:24

Благодаря победе «Боруссия», набрав 33 очка, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Главный фаворит чемпионата — «Бавария» — добился непростой победы в выездном матче с «Вердером» (2:1). Победу мюнхенцам принёс дубль Сержа Гнабри.
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Фавр – первый тренер «Боруссии», стартовавший без поражений в 13 матчах бундеслиги

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Боруссия
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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