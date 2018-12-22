Футбол

Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую
Soccer.ru
вчера в 16:24

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха. Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк".
Soccer.ruвчера в 16:24

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Гетце: «„Боруссия“ показала правильную реакцию на поражение в Дюссельдорфе»

Sport24.ruвчера в 23:17

Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над Менхенгладбахом

Газета.Ruвчера в 16:38

Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над менхенгладбахской

Спорт-Экспрессвчера в 16:33

Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

Советский спортвчера в 16:28

Дортмундская «Боруссия» переиграла одноклубников из Менхенгладбаха и упрочила свое лидерство в чемпионате Германии

Матч ТВвчера в 16:25

«Боруссия» Д – «Боруссия» М — 2:1, Бундеслига, 21 декабря 2018

Чемпионатвчера в 16:50

«Боруссия» Д победила «Боруссию» М. Отрыв от второго места – вновь 9 очков

Sports.ruвчера в 16:38
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка. Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Обновлено в 02:12
Футбол

Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Обновлено в 00:56
Футбол

Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Обновлено в 01:10
Футбол

«Зенит» намерен вернуть Скопинцева

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" желает приобрести 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.
Обновлено в 01:34
Футбол

Полузащитник «Наполи» может перейти в «ПСЖ»

Французкий «Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере полузащитника «Наполи» Аллана.
Обновлено в 01:17
Футбол

Павар согласился перейти в «Баварию»

Обновлено в 01:24
Футбол

Пюэль может покинуть «Лестер» в ближайшее время

После 17 матчей чемпионата Англии «Лестер» идет на 12-м месте, набрав 22 очка.
Обновлено в 01:54
Футбол

«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»

Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".
Обновлено в 01:55
Футбол

«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»

Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:21
Футбол

«Интер» может подписать Рэмси зимой

Согласно сообщению издания, руководство «Интера» провело встречу с представителями Рэмси в минувшую среду.
Обновлено в 01:30
Футбол

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол

Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Кан: на данный момент Алисон сильнее Нойера

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан сравнил игру вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера и голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.
Обновлено в 02:11
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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