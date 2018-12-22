В матче 17-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия на своем поле обыграла менхенгладбахскую Боруссию со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), а у гостей единственный мяч забил Кристоф Крамер (45+1).

Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

Футбол Футбол «Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 0:2.

Футбол Футбол Бабаев: «Вопрос с выкупом Бекао решён на 99 процентов» Вопрос с выкупом прав на Бекао решён на 99 процентов.

Футбол Футбол Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.

Футбол Футбол «Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры «Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».

Футбол Футбол Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.

Футбол Футбол «Ювентус» продлил соглашение с «adidas» Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.

Футбол Футбол Футболист простился с клубом через час после подписания контракта Защитник Джеймс Коллинз пополнил команду английского футбольного клуба «Астон Вилла», а уже через час пожалел о своем решении и разорвал контракт на сумму 55 тысяч евро.

Футбол Футбол Венгер: «С Эмери „Арсенал“ находится в хороших руках» Появились новые футболисты, которые придали стабильности защите, у них все хорошо. Команда находится в хороших руках.

Футбол Футбол В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром» Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.

Футбол Футбол Сульшер: хочу добиться максимума от Погба

Футбол Футбол «Челси» может приобрести Игуаина

Футбол Футбол Клопп: «Манчестер Сити» не проявляет никаких признаков слабости «Сити» не проявляет никаких признаков слабости.