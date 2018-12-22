Футбол

Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М
Советский спорт
16:28

В матче 17-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия на своем поле обыграла менхенгладбахскую Боруссию со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), а у гостей единственный мяч забил Кристоф Крамер (45+1).
Советский спорт16:28

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Люсьен Фавр: «Заслужили победу над Менхенгладбахом»

Спорт-Экспресс20:49

Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над Менхенгладбахом

Газета.Ru16:38

Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

Советский спорт16:28

Дортмундская «Боруссия» переиграла одноклубников из Менхенгладбаха и упрочила свое лидерство в чемпионате Германии

Матч ТВ16:25

«Боруссия» Д – «Боруссия» М — 2:1, Бундеслига, 21 декабря 2018

Чемпионат16:50

В матче двух «Боруссий» победила дортмундская

Sport24.ru16:25

«Боруссия» Д победила «Боруссию» М. Отрыв от второго места – вновь 9 очков

Sports.ru16:38
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
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Боруссия
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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