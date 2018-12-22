Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче 17-го тура чемпионата Германии. Игра, состоявшаяся в пятницу в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54).

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