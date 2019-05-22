Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана АзараRT на русском 05:45
Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» объявил о переходе из мёнхенгладбахской «Боруссии» полузащитника сборной Бельгии Торгана Азара. Как сообщает официальный сайт дортмундцев, контракт с игроком рассчитан на пять лет.
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Киберзлоумышленники активно использовали восьмой сезон «Игры престолов» в качестве инструмента для атаки на пользователей.
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«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО
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Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
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Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
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Обновлено в 02:30
Происшествия
Китайская авиакомпания потребовала от Boeing компенсацию
Китайская авиакомпания China Eastern Airlines официально потребовала от корпорации Boeing компенсацию экономических убытков в связи с приостановкой эксплуатации 14 самолетов 737 МАХ 8 и задержку поставки заказанных ранее лайнеров.
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Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
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Транспорт
Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея
Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса», который выполнил свой последний рейс по транспортировке пассажиров из якутского Мирного.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Политика
В KPI для сотрудников Кремля ввели новые показатели
«Совершенно секретно»: Для сотрудников администрации президента России ввели новые показатели КPI (Key Performance Indicators).
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Общество
Журналист из Екатеринбурга пригрозил «дать леща» Соловьеву
Журналист из Екатеринбурга Антон Дербенев призвал телеведущего Владимира Соловьева ответить за слова о протестующих против строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:37
Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
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Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак
Жирная пища, красное мясо, пищевые добавки, которые используются в фастфуде, и алкоголь повышают риск возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
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Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
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Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе еще одного футболиста
Обновлено в 07:17