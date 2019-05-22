Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана АзараRT на русском 05:45

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» объявил о переходе из мёнхенгладбахской «Боруссии» полузащитника сборной Бельгии Торгана Азара. Как сообщает официальный сайт дортмундцев, контракт с игроком рассчитан на пять лет.
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«Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара

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Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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