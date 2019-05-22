Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана АзараSport24.ru 05:29
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Бельгии Торгана Азара.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика
На Порошенко завели дело о госизмене
На Украине началось расследование по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:19
Здоровье
Покорение полиса
Получить полис ОМС, поменять страховую медицинскую компанию станет проще.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Губернатор Александр Усс прокомментировал повышение своей зарплаты
В Законодательное Собрание внесли законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края», где прописано повышение окладов для госслужащих.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Экономика
Инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 2,1%, ниже прогноза
В годовом выражении аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 2,2%, в месячном — на отметке в 0,7%.
Обновлено в 04:36
Футбол
Экс-гендиректор «Динамо» хочет отсудить у клуба более 2 млн рублей
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев планирует отсудить у клуба более 2 млн рублей за досрочное расторжение контракта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:29
Политика
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России
Обновлено вчера в 13:51
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Непристойно: экономические рецепты Медведева шокировали экономиста
Рассуждать об ипотечном кредитовании жителей российского села в условиях, когда у 70% граждан России нет денег на новую бытовую технику, немного непристойно.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Общество
Забор посреди сквера в Екатеринбурге снесут
Директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев сообщил корреспондентам Znak.com, что забор в сквере собираются сносить.
Обновлено 20 мая в 22:21
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Названы автомобили, гарантирующие успех у женщин
По результатам проведенных подсчетов, в среднем мужчины, на страницах которых в аккаунтах имелись фотографии их автомобиля, получают на 165% больше входящих сообщений от представительниц прекрасного пола, чем ковалеры, не имеющие под собой «железного коня».
Обновлено в 02:10
Политика
Гройсман заявил о намерении 22 мая подать заявление об отставке в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Политика
Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил идею украинских властей о проведении референдума по вопросу организации диалога с РФ.
Обновлено в 01:30
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США
Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
Обновлено 19 мая в 20:04