Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана АзараSport24.ru 05:29

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Бельгии Торгана Азара.
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«Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара

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Спорт-Экспресс05:14

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Sport24.ru05:29
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На Порошенко завели дело о госизмене

На Украине началось расследование по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Получить полис ОМС, поменять страховую медицинскую компанию станет проще.
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Губернатор Александр Усс прокомментировал повышение своей зарплаты

В Законодательное Собрание внесли законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края», где прописано повышение окладов для госслужащих.
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Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
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Экономика

В России планируют выпускать ароматные вагоны

Обновлено в 05:23
Экономика

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В годовом выражении аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 2,2%, в месячном — на отметке в 0,7%.
Обновлено в 04:36
Футбол

Экс-гендиректор «Динамо» хочет отсудить у клуба более 2 млн рублей

Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев планирует отсудить у клуба более 2 млн рублей за досрочное расторжение контракта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:29
Политика

Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400

Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене

Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
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«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России

Обновлено вчера в 13:51
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Непристойно: экономические рецепты Медведева шокировали экономиста

Рассуждать об ипотечном кредитовании жителей российского села в условиях, когда у 70% граждан России нет денег на новую бытовую технику, немного непристойно.
Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Общество

Забор посреди сквера в Екатеринбурге снесут

Директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев сообщил корреспондентам Znak.com, что забор в сквере собираются сносить.
Обновлено 20 мая в 22:21
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
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Названы автомобили, гарантирующие успех у женщин

По результатам проведенных подсчетов, в среднем мужчины, на страницах которых в аккаунтах имелись фотографии их автомобиля, получают на 165% больше входящих сообщений от представительниц прекрасного пола, чем ковалеры, не имеющие под собой «железного коня».
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Политика

Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ

Сенатор Алексей Пушков оценил идею украинских властей о проведении референдума по вопросу организации диалога с РФ.
Обновлено в 01:30
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Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
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Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
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Происшествия

В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома

В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
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Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США

Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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