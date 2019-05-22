Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана АзараSport24.ru 05:29

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Бельгии Торгана Азара. Условия сделки не разглашаются. 26-летний хавбек заключил со «шмелями» пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года.
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