Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе БрандтаРИА Новости 10:15

Дортмундский футбольный клуб "Боруссия" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной Германии Юлиана Брандта.
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Брандт перешел из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» (фото)

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Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Брандта

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«Боруссия» Д подписала хавбека «Байера» Брандта

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«Боруссия» объявила о переходе Брандта

Спорт-Экспресс10:08

Брандт сменил «Байер» на «Боруссию»

Евро-футбол.ру10:31

«Боруссия» Д объявила о переходе Брандта

Бомбардир.ру11:24

Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию»

Матч ТВ10:26
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
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Климова и Петренко воссоединились ради сына

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Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
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Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
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Финансы

Хай на хай менять – только время терять. Обзор рынка акций 22.05.2019

Несмотря на вчерашний безудержный оптимизм по поводу предоставления Huawei лицензии на 90 дней, ситуация с американо-китайскими переговорами не улучшается.
Обновлено в 14:03
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

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Политика

Захарова прокомментировала возобновление США закупок венесуэльской нефти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала новости о возобновлении покупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Кино

Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»

Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено вчера в 00:30
Спорт

ФФККР подвела итоги минувшего сезона

Обновлено в 16:54
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:47
Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Политика

Украина направила в СБ ООН пояснения по закону о языке

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо с пояснениями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры

В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
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Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»

Художник назвал эту серию работ "Игра мультфильмов".
Обновлено в 13:09
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Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Наука

Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит?

Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Наука

В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить

Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено в 15:36
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
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Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%

Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
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США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне

Обновлено в 13:32
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Среди пострадавших в ДТП в Италии были девять граждан Казахстана

Девять граждан Казахстана пострадали в результате в ДТП с туристическим автобусом близ итальянской Сиены, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
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Юлиан Брандт
Немецкий футболист
Немецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Байер 04» и сборной Германии.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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