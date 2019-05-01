Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»Советский спорт вчера в 14:38

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.

Общество В Вашингтоне разрешили перерабатывать тела умерших в удобрения Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписал закон, который разрешает перерабатывать тела умерших в удобрения.

Общество Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.

Происшествия Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.

Технологии Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов, с помощью которого клиенты банка смогут переводить деньги людям, у которых нет карт или счета.

Здоровье Российским врачам пропишут алгоритмы лечения пациентов С 2022 года в России врачи будут обязаны лечить пациента по строго утвержденному алгоритму.

Политика Путин назвал важнейший показатель зрелости общества Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Авто У BMW X5 и X7 появились новые топовые версии Компания BMW представила новые модификации X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.

Общество Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.

Происшествия Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.

Общество Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.

Шоу-бизнес Виторган пристыдил Собчак в Instagram Телеведущая Ксения Собчак разместила новую запись на собственной странице в соцсети Instagram.

Здоровье Главный онколог России назвал провоцирующие рак продукты Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал об опасных продуктах, вызывающих рак.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Интернет Tor выпустил стабильную версию браузера для Android Первые версии анонимного браузера Tor появились в Google Play еще в сентября 2018 года, но долгое время компания не могла добиться стабильной работы приложения, но последняя его версия оказалось достаточно надежной.

Шоу-бизнес Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.

Авто Euro NCAP проверил безопасность пяти новинок для России Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты семи новых моделей, большинство из которых уже продается или будет продаваться на российском рынке.

Здоровье Онкологи протестируют на людях первый отечественный препарат от рака Минздрав РФ выдал разрешение на проведение тестирования первого отечественного таргетного препарата для лечения рака желудка, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.

Общество Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».

Энергетика Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10% Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.