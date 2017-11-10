Футбол
Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть ХуммельсаЧемпионат вчера в 16:53
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sport Bild. По информации источника, представители дортмундского клуба уже вступили в переговоры с «Баварией». Мюнхенский клуб проинформировал главного тренера Нико Ковача об интересе «Боруссии» к 30-летнему защитнику.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Происшествия
Власти высказались по поводу отчета о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 10:12
Кино
За финал «Игры престолов» извинился Джон Сноу
Герой культовой киносаги «Игра престолов» извинился за ее окончание.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Единоборства
Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.
Обновлено в 03:35
Наука
Фотошоп больше не поможет: ИИ научился выявлять ретушь на фото
Обновлено в 01:16
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
В России наступила Троицкая родительская суббота. В православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.
Обновлено в 01:56
Политика
Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Временно исполняющей обязанности губернатора Одесской облгосадминистрации стала Светлана Шаталова.
Обновлено в 06:21
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
Обновлено в 06:28
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Политика
Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму
Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»
Ярцев: – Думаю, не только для меня, для многих появление Кононова было неожиданностью.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
Обновлено в 05:33
Политика
Жители 12 областей Украины запросили российское гражданство
Жители 12 украинских областей выразили желание приобрести гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.
Обновлено в 05:44
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Sony объявила цены на флагман Sony Xperia 1 в России
Обновлено в 04:35